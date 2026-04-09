Obispo deja alto cargo en la Conferencia Episcopal Peruana tras denuncia de abuso sexual

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Lima, 9 abr (EFE).- El obispo de la ciudad peruana de Huacho, Antonio Santarsiero, de nacionalidad italiana, ha pedido ser apartado del cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para «dedicarse al esclarecimiento de la verdad», tras ser acusado de presunto abuso sexual por un antiguo seminarista, según informó este jueves el episcopado peruano.

Un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García, afirmó que la salida de Santarsiero del cargo que ocupaba responde a «un acto de responsabilidad con la misión institucional».

La Conferencia Episcopal subrayó que viene realizando «todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos denunciados», actuando conforme a los protocolos establecidos y a la legislación vigente, tanto canónica como civil. Igualmente, reafirmó la confianza en el sistema penal canónico y en su adecuada aplicación.

La Conferencia Episcopal recordó que las posibles personas afectadas pueden acudir a los canales de escucha previstos, de acuerdo con lo establecido en el Motu propio ‘Vos estis lux mundi’.

El diario Perú 21 recogió este jueves una denuncia revelada por el portal InfoVaticana sobre un expediente enviado al nuncio apostólico al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el que se atribuyen presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico durante varios años contra un antiguo seminarista en Huacho.

La presunta víctima, identificada con la inicial D., declaró que Santarsiero lo llamaba a parte cuando se encontraba en el seminario, siendo menor de edad, para darle abrazos apretados y prolongados, le tocaba los glúteos y le intentaba besar.

Cuando el joven le increpaba por su comportamiento, el obispo supuestamente le respondía que eso no era malo porque él era «un padre» para el joven y no debía sentir miedo.

Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2013 en el seminario de Huacho, según el testimonio de la víctima.

Santarsiero negó los hechos a InfoVaticana y también dijo no haber sido notificado de ninguna denuncia en su contra.

El Presbiterio de Huacho difundió un comunicado en el que rechazó de manera «firme y categórica» «todas las acusaciones falsas» que, aseguró, buscan «menoscabar, difamar y herir la honra de un hombre inocente». EFE

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