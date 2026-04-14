Obispos católicos expresan preocupación por violencia vinculada al narcotráfico en Bolivia

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La Paz, 14 abr (EFE).- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó este martes su preocupación por la «creciente violencia» vinculada al narcotráfico y la «aparición de carteles organizados» en el país.

Al inaugurar la CXVIII Asamblea de Obispos de Bolivia, el presidente de la CEB, Aurelio Pesoa, recordó que en 2016, los religiosos ya manifestaron su preocupación «por el creciente tráfico y consumo de drogas ilícitas que afectan seriamente a la población boliviana».

«Esta afirmación se podía hacer hoy de la misma manera, pero aumentada con la preocupación por la creciente violencia, los ajustes de cuentas y la aparición de carteles organizados de la droga que impactan negativamente en la paz social del país», señaló Pesoa.

También, hizo un llamado «a las familias a no dedicarse a esta actividad delictiva» y ratificó el mensaje «a quienes han encontrado en este mal una manera de hacer dinero», que sean «responsables frente a sus hijos» y la juventud y renuncien a esa actividad que es «una grave violación a la dignidad del ser humano».

El obispo de la región amazónica de Pando, Eugenio Coter, dijo a EFE que los decomisos diarios y descubrimientos de fábricas de droga «manifiestan la situación del país» y sostuvo que es «aun peor» el hecho de que «casi semanalmente» se vean «ajustes de cuentas ligados al narcotráfico».

Coter consideró que esto muestra «que el narcotráfico está permeando la vida de la gente» y expresó su deseo de que la recuperación de valores ayude al país a liberarse «de este flagelo y a poder crear condiciones en que la gente tenga alternativas sinceras y honestas al narcotráfico».

Por otra parte, el presidente de la CEB también indicó que las familias en Bolivia enfrentan otros problemas, como un sistema educativo con «escasas oportunidades por la baja calidad de la educación» y un sistema de salud «que obliga a aceptar la muerte ante la escasa y lenta atención».

Pesoa alertó de que los niños y jóvenes de las zonas rurales y empobrecidas no están recibiendo «las herramientas para resolver problemas con creatividad y capacidad de comprensión» y ofreció la «experiencia y colaboración» de la Iglesia católica para fortalecer la educación en distintos niveles.

Los obispos bolivianos, que estarán reunidos en la ciudad central de Cochabamba hasta este sábado, dedican esta asamblea a analizar «la realidad de la familia». EFE

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