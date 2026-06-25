Obispos de Paraguay expresan «profunda solidaridad» con Venezuela tras los terremotos

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Asunción, 25 jun (EFE).- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) expresó este jueves su «afecto fraternal» y «profunda solidaridad» con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país caribeño donde ya se registran más de 180 muertos, unos 1.500 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

En una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos paraguayos lamentaron la pérdida de vidas humanas y desearon «la pronta recuperación de los heridos».

«Ponemos a toda la nación venezolana bajo el amparo de Nuestra Señora del Coromoto y de Nuestra Señora de la Asunción, rogando que les conceda paz y la fuerza para levantarse de esta prueba», señaló la CEP, que está liderada por el obispo canadiense Pierre Laurent Jubinville.

La CEP destacó además que acompañan a los religiosos venezolanos para que sean «refugio de esperanza, consuelo y auxilio para sus comunidades».

Más temprano, el presidente paraguayo, Santiago Peña, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y dijo estar a «disposición para colaborar» con el país en lo que esté a su alcance.

Asimismo, la Cancillería en Asunción informó este jueves que «por el momento no tienen reportes oficiales sobre paraguayos afectados» por los terremotos.

Venezuela fue sacudida el miércoles por un «doblete sísmico», un terremoto de magnitud 7,2 y otro de 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país.

Según el más reciente recuento oficial, el saldo de fallecidos en Venezuela se eleva a 188 y el de heridos a 1.520. Hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados y 200 personas atrapadas.

También han resultado afectadas al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado por los sismos, afirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien declaró el lugar como «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron». EFE

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