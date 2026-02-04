Obispos de Perú ven individualismo político en elecciones presidenciales con 36 candidatos

Lima, 4 feb (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García, criticó este miércoles que las próximas elecciones presidenciales en su país tengan a 36 candidatos, lo que calificó como una señal de individualismo, e hizo un llamado a votar para escoger nuevas autoridades que miren por el bien común.

«Estamos sorprendidos, porque 36 candidatos no es algo bueno. Es algo que demuestra más bien un individualismo y no demuestra una comunión como país para buscar juntos el bien común. El hecho de que sean más candidatos, no enriquece la democracia, sino que la puede empobrecer», aseveró en una rueda de prensa García.

El líder de los obispos peruanos, que regresaron recientemente al país tras realizar una visita al Vaticano donde se reunieron con el papa León XIV, explicó que en sus encuentros con las diferentes instancias vaticanas compartieron, entre otros asuntos, «los desafíos sociales frente a la corrupción, los sicariatos (asesinatos por encargo) y la descomposición política y cultural que vivimos».

«Compartimos nuestra preocupación por las próximas elecciones, marcadas por una inmensa cantidad de candidatos», reiteró.

García recordó que el papa Francisco dijo en su visita de 2018 a Perú que este país «es una tierra ensantada». «En los diversos campos, es una tierra de santos, pero donde también nos podemos ensartar (ser engañados), donde hay santos que presentan caras de santo y luego son corruptos», señaló el presidente de la CEP.

Perú ha tenido en los últimos diez años siete presidentes, y un vaivén político que ha llevado a que la clase política del país sea profundamente denostada por la población, profundamente desencantada sobre sus gobernantes.

«No se puede entender que un candidato entre pobre y salga rico. Creo que es el peor insulto a la misma misión. No huele bien. Un candidato que entra con familia y sale sin familia, no huele bien. Un candidato que empieza siendo libre y termina en la cárcel, tampoco es bueno», comentó García.

En ese sentido, el presidente del episcopado peruano transmitió que «el mensaje del santo padre es, ante todas esas adversidades, esperar en medio de ellas la bendición de Dios para que sepamos elegir bien».

«El candidato que se elija no se elegirá solo, sino con el voto de todos, un voto responsable y sincero, que busque a candidatos que miren por el bien común», apuntó García, al hacer «un llamado a no ser indiferentes en este momento».

«No falles a votar, porque no ir a votar o votar en blanco es decir que Perú no te interesa», añadió el obispo, para quien todo voto «es importante para poder mejorar Perú y caminar juntos hacia una realidad de paz, concordia y prosperidad».

Los comicios están convocados para el domingo 12 de abril y está previsto que se realice una segunda vuelta el 7 de junio con los dos candidatos presidenciales más votados, en caso de que ninguno logre la mitad más uno de los sufragios. EFE

