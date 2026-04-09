OCDE aconseja a Chile fomentar la inversión empresarial en I+D para mejorar competitividad

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Santiago de Chile, 9 abr (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aconsejó este jueves a Chile fomentar la inversión de las empresas en I+D para mejorar la competitividad de su economía, ya que esta sigue siendo «limitada».

«La innovación sigue siendo limitada, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas. El gasto empresarial en I+D es bajo, apenas el 0,3 % del PIB», señaló la organización, con sede en París, en la primera edición del informe ‘Fundamentos para el crecimiento y la competitividad’.

De acuerdo al texto, solo el 17 % de las empresas del país reportaron haber introducido innovaciones tecnológicas, lo que significa menos de la mitad del promedio de la OCDE, en la que Chile ingresó en 2010.

«Los programas públicos de apoyo a la I+D están fragmentados, con objetivos superpuestos y escasa rendición de cuentas entre las distintas agencias, y existen pocas pruebas de su eficacia para fomentar la innovación empresarial», indicó el organismo.

El foro internacional también recomendó al país seguir avanzando en infraestructura digital y modernización del régimen de licencias de telecomunicaciones, porque el país «sigue rezagado con respecto a sus pares de la OCDE en desarrollo digital, particularmente en la penetración de banda ancha y la digitalización entre las pequeñas empresas».

«Las brechas en las habilidades digitales limitan la adopción y difusión de tecnologías en las empresas», añadió.

La economía chilena creció el año pasado un 2,5 % y la inflación cerró en el 3,5 %, cercana a la meta del 3 % del Banco Central.

La ralentización económica (el crecimiento del PIB en los últimos cuatro años fue del 1,9 %), el desempleo y la estrechez fiscal -el déficit estructural alcanzó el año pasado el 3,6 % del PIB, el mayor en dos décadas- son los principales desafíos del mayor productor de cobre del mundo. EFE

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