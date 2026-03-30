Ofrenda floral en la embajada iraní en Madrid por las niñas víctimas del ataque en Minab

2 minutos

Madrid, 30 mar (EFE).- Decenas de personas se concentraron este lunes frente a la embajada de Irán en Madrid para realizar una ofrenda floral por las víctimas del bombardeo a una escuela femenina de primaria en Minab (Irán), que el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, el 28 de febrero, mató a al menos 168 personas, la mayoría menores.

Rosas, tulipanes y claveles fueron depositados en la fachada del edificio bajo el cartel con las fotografías de los menores en señal de «solidaridad», como lo describió el propulsor de la ofrenda, Carlos Paz, que la convocó en una publicación en X en la que escribió: «Contra la guerra y en recuerdo de las niñas asesinadas de la Escuela de Minab».

«Se me ocurrió como buena idea venir a manifestar nuestra solidaridad por las niñas asesinadas en el colegio de Minab», declaró Paz a EFE, quien informó de que a la concentración habían acudido personas «de todos lados y de diferentes ideologías políticas», pero unidas por esa causa.

Cuando las flores estuvieron colocadas, el embajador iraní, Reza Zabib, salió de la embajada para unirse a la ofrenda e intercambió palabras con algunas de las personas que acudieron, para después agradecerles el apoyo a las víctimas.

«Apoyamos al pueblo iraní que está siendo atacado. ¡Uníos contra quienes matan niños!», clamaba una de las pancartas que sostuvieron algunos participantes en la concentración y con los que Zabib se fotografió.

Uno de los ramos que se ofrecieron incluía un mensaje que decía: «Con cariño, a las inocentes víctimas de la barbarie sionista».

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, formado por 47 países, se reunió el 27 de marzo en Ginebra (Suiza) para tratar el ataque a esta escuela después de que Irán pidiese la celebración de ese debate, apoyado por China y Cuba.

Irán espera que haya una resolución condenatoria a ese ataque que, de acuerdo con investigaciones preliminares, fue perpetrado por fuerzas militares de Estados Unidos.

El derecho internacional, según recordaron autoridades como el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, considera crímenes de guerra los ataques deliberados contra infraestructuras civiles. EFE

cma/mgr

(foto)