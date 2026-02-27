OIEA: Irán no permite verificar su programa nuclear desde los ataques israelíes de 2025

Viena, 27 feb (EFE).- El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025.

Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon «una situación sin precedentes», considera «indispensable y urgente» que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales.

Sin ese acceso, el OIEA «no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas», incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, un material que se puede usar para fabricar bombas atómicas.

El director general del organismo, Rafael Grossi, hace estas advertencias en un informe publicado antes de las negociaciones técnicas entre EEUU e Irán previstas para la semana próxima en Viena, tras las mantenidas en Ginebra este jueves.

En el documento reservado, al que tuvo acceso EFE, el Organismo asegura que la «continuidad del conocimiento» sobre todo el material nuclear previamente declarado en las instalaciones nucleares atacadas en Irán «debe abordarse con la máxima urgencia».

Entre otras restricciones, la República Islámica no concede a los inspectores del OIEA acceso a todas las instalaciones atacadas en junio del año pasado.

Por eso, el OIEA no sabe dónde se encuentran, por ejemplo, las reservas de uranio enriquecido, en particular los 440 kilos con una pureza del 60 %, muy cercano al necesario para fabricar bombas nucleares.

Esa falta de acceso e información sobre ese material implica que su verificación, según las prácticas habituales de salvaguardias (controles), se encuentra «largamente demorada», critica el OIEA.

«Debido a la falta de acceso a las cuatro instalaciones de enriquecimiento declaradas por Irán, el Organismo no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición ni el paradero de las existencias de uranio enriquecido en Irán», señala Grossi en el informe.

En ese informe, el OIEA afirma que dispone de imágenes de satélite que muestran que hay movimiento de vehículos en la entrada de un complejo de túneles en Isfahán, donde el Organismo señala, por primera vez, que Irán ha almacenado uranio con una pureza de hasta el 60 %.

Isfahán acoge diversas instalaciones atómicas, entre ellas un centro de conversión de uranio, y fue una de las instalaciones atacadas por Israel y Estados Unidos en junio de 2025.

Por ello, el OIEA pide a Irán que le facilite lo antes posible un inventario de ese sistema de túneles.

El OIEA señala que del análisis de las imágenes de satélites comerciales se detecta también algún tipo de movimiento en las plantas de enriquecimiento de Fordó y Natanz, también atacadas, pero reconoce que sin «acceso a esas instalaciones es imposible para el Organismo confirmar la naturaleza de esas actividades».

La Junta de Gobernadores del OIEA, el órgano ejecutivo del organismo, celebra la semana próxima una reunión, centrada una vez más en el programa nuclear iraní.

Al margen de ese encuentro, delegaciones de Irán y EEUU se reunirán en Viena, bajo la mediación de Omán, para avanzar en las negociaciones sobre un acuerdo atómico que evite otro ataque estadounidense contra la República Islámica.

Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales critican desde hace décadas el sofisticado programa nuclear de Irán y temen que su objetivo sea hacerse con armas atómicas, algo que Teherán niega. EFE

