Oligarca ruso cercano a Putin se hizo con los activos petrolíferos de Shell en Siberia

Moscú, 15 oct (EFE).- El oligarca ruso Guenadi Tímchenko, cercano al presidente ruso Vladímir Putin, adquirió a Gazprom Neft los activos de Shell invertidos en un proyecto petrolífero en Siberia, informó este miércoles el diario Kommersant.

Según el medio ruso, Timchenko adquirió el 50 % de Salym Petroleum Development, anteriormente controlada por Shell y que ya había pasado a manos de Gazprom Neft después de que la británica saliera del mercado ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Los analistas estiman la compra en entre 30.000 y 40.000 millones de rublos (entre 382 millones y 509 millones de dólares).

El 50 % restante pertenecía a otra entidad de Gazprom Neft llamada GPN-Salymskie Proekty, que también opera en la misma región autónoma de Janti-Mansi, más allá de los Urales.

Los expertos consultados por Kommersant sostienen que Gazprom Neft podría utilizar los ingresos del acuerdo para reducir su deuda, cuya empresa matriz es actualmente la compañía más endeudada en Rusia, según Forbes, con 5,79 billones de rublos en números rojos (más de 73.546 millones de dólares).

Timchenko, quien conoce a Putin desde los años 90 en su etapa en el ayuntamiento de San Petersburgo y de quien recibió su licencia para la exportación de petróleo en 1991, ocupa el sexto lugar en la lista Forbes con uno de los mayores patrimonios en Rusia (23.200 millones de dólares).

Por su parte, Shell ya había estimado anteriormente sus pérdidas derivadas de su salida de Rusia en 233 millones de dólares.

La petrolera británica se encontraba este año en juicios con Gazprom por impagos en el proyecto de Sajalín-2, que la parte rusa declara que abandonó ilegalmente, reclamándole una indemnización de 1.614 millones de dólares.

Novatek, cuyo 23,49 % posee Timchenko, ya sustituyó a Shell en su participación en Sajalín-2.

Desde 2022 Rusia ha nacionalizado más de un centenar de empresas presentes en el país, cuya gran parte ha vuelto a privatizar y entregar en manos de compañías estatales, personas o clanes cercanos al poder. EFE

