ONG documentó 44 agresiones a periodistas y medios de Nicaragua en el primer trimestre

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San José, 9 abr (EFE).- Los periodistas y medios independientes nicaragüenses sufrieron 44 agresiones por su labor de informar entre enero y marzo de este año, siendo los actores no estatales los principales perpetradores, denunció este jueves la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica.

El informe titulado «(Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo profundizan el control sobre la prensa independiente con ataques y presión sostenida dentro y fuera del país» revela que los comunicadores y los medios recibieron agresiones verbales, escritas y digitales durante el primer trimestre de este año.

Esas agresiones estuvieron orientadas a estigmatizar, descalificar y hostigar a periodistas y medios independientes, según esa ONG, que forma parte de la red regional Voces del Sur.

«Es necesario recordar que la concentración de estos ataques en el ámbito digital está directamente vinculada a la imposibilidad de ejercer el periodismo en el país», explicó la FLED.

Observó que la cobertura en el territorio «ha sido desplazada y la mayoría del gremio se encuentra en el exilio, mientras que quienes permanecen enfrentan vigilancia, restricciones y procesos judiciales que limitan incluso su vida cotidiana».

Según el informe, los voceros oficialistas de Nicaragua, además de atacar, sostienen que vigilan de forma constante lo que publican los medios nicaragüenses en el exilio, y que su estrategia consiste en desmentir cada contenido difundido.

La distribución de los agresores en el primer trimestre de 2026 muestra una participación predominante de actores no estatales, responsables de 22 de las 44 agresiones documentadas, lo que equivale al 50 % del total, precisó la FLED.

Por su parte, agentes estatales estuvieron involucrados en 18 casos, representando el 40 %, mientras que los actores paraestatales concentran 4 casos, correspondientes al 10 %, detalló.

«Los actores no estatales concentran la mayor proporción de agresiones y en la mayoría de casos operan mediante cuentas bajo seudónimos, utilizando un lenguaje alineado con el discurso de voceros oficialistas y de fanáticos sandinistas declarados, replicando patrones de estigmatización, descalificación y burla», anotó la ONG.

En el caso de los actores estatales, su participación «mantiene un peso determinante y marca la línea de estas dinámicas», debido a que «los ataques han incrementado su intensidad, elevando el tono de forma progresiva y sostenida», agregó.

Entre enero y marzo de 2026, las agresiones registradas afectaron mayoritariamente a personas naturales, que concentraron 35 de los 44 casos documentados, lo que representa el 80 % del total.

En menor medida, las personas jurídicas fueron víctimas en 9 casos, equivalentes al 20 %, de acuerdo con el informe.

Entre 2018 y lo que va de 2026 el Gobierno de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según esa ONG.

Además, al menos 304 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018. EFE

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