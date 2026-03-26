ONG eleva a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba tras un acuerdo con el Vaticano

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La Habana, 26 mar (EFE).- La ONG Prisoners Defenders (PD) informó este jueves que un total de 22 presos cubanos por motivos políticos han sido excarcelados por el Gobierno de La Habana desde que anunció hace dos semanas un proceso acordado con el Vaticano que contempla la salida de prisión de 51 reclusos.

La mayoría de los excarcelados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla, y cumplían sanciones desde 6 hasta 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

PD criticó en su nota, publicada en las redes sociales, que sólo 22 de los 51 beneficiados por la medida sean presos políticos y señaló que ocurrió algo similar en el proceso de enero de 2025 cuando «sólo el 40 %» (219) de los 553 reos excarcelados fueran presos políticos, ya que el resto «eran presos comunes».

«En esta ocasión, si el proceso era inmediato como aseguraron, los presos políticos excarcelados vuelven a ser en torno al 40 % de los 51. Casi el 60 % de los 51 serían presos comunes (29)», añadió.

Asimismo argumentó que entre los presuntos 29 presos comunes excarcelados, «figura al menos uno con un asesinato a sus espaldas, otros con robo con fuerza y otros delitos comunes».

«Estas continuas falsedades del régimen hacen daño a las familias de las víctimas en prisión y juega con sus vidas e ilusiones», sostuvo la ONG y reiteró su exigencia de «liberación de todos los presos políticos en Cuba».

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla. EFE

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