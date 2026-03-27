ONG eleva a 23 los presos políticos excarcelados en Cuba tras el acuerdo con El Vaticano

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La Habana, 27 mar (EFE).- La ONG Prisoners Defenders (PD) elevó este viernes a 23 la cifra de presos por motivos políticos excarcelados por el Gobierno cubano desde el anunció hace dos semanas de un proceso, acordado con El Vaticano, que contempla la salida de la cárcel de 51 reclusos.

La mayoría de los excarcelados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla, y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

PD criticó la víspera en redes sociales que sólo parte de los 51 beneficiados por la medida sean presos políticos y señaló que ocurrió algo similar en el proceso de enero de 2025 cuando «sólo el 40%» (219) de los 553 reos excarcelados fueran presos políticos, ya que el resto «eran presos comunes».

Asimismo, denunció que entre los presos comunes excarcelados «figura al menos uno con un asesinato a sus espaldas», así como otras personas condenados por «robo con fuerza y otros delitos comunes».

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla. EFE

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