ONG exhorta a informar el destino de presos tras traslados desde El Helicoide en Venezuela

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Caracas, 4 jun (EFE).- La ONG Foro Penal de Venezuela pidió este jueves a los funcionarios policiales que informen a familiares y allegados sobre el destino y la situación de los detenidos una vez se haya decidido llevarlos a otra cárcel, una exhortación que llega en medio de las denuncias sobre traslados desde la temida cárcel El Helicoide en Caracas a centros en el interior del país.

«A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero. Lo contrario puede llegar a constituir una desaparición forzada», dijo el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en un mensaje en X.

En la víspera, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció, en declaraciones a EFE, que un número aún por determinar de presos políticos fue trasladado desde El Helicoide, señalado como un centro de torturas por organizaciones y opositores, a otros espacios penitenciarios del país sin especificar.

La denuncia se conoció después de que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señalara el martes que El Helicoide sigue funcionando, pese a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado.

En una publicación en X, JEP indicó que habían al menos veinticinco presos políticos detenidos en ese lugar.

Rodríguez pidió el pasado 30 de enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos que fue aprobada en febrero por el Parlamento, controlado por el chavismo.

Según la información actualizada este jueves por Foro Penal, los centros a los que fueron trasladados los presos fueron Rodeo y Yare, en el estado Miranda; Tocuyito, en Carabobo (norte), y un grupo de mujeres fue llevado hasta el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y las Crisálidas, también en Miranda.

«El dirigente político y preso político del Táchira Jackson Vera fue enviado a La Planta», ubicado en Caracas, añadió el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en un mensaje en X.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de los años cincuenta del siglo pasado y que fue concebida originalmente como centro comercial, se convirtió en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ​ (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). EFE

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