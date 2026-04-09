ONG humanitaria rememorará en Costa Rica y España aniversario de protestas en Nicaragua

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San José, 9 abr (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua informó este jueves que rememorará en Costa Rica y España el octavo aniversario de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 contra el Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo.

Las actividades en Costa Rica y España, en la que demandarán justicia para las víctimas, así como libertad y democracia para Nicaragua, incluyen misas, conversatorios, actos públicos, exposición fotográficas y ferias culturales, de acuerdo con la convocatoria.

«Te invitamos a una jornada de denuncia y esperanza. Un espacio para reflexionar, compartir y seguir alzando la voz por los derechos humanos en Nicaragua», indicó en la convocatoria esa ONG humanitaria, integrada por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007.

Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

Las actividades en Costa Rica y España

En Costa Rica, el colectivo convocó a una misa en memoria de las víctimas de la represión de 2018 en una iglesia de San José, el domingo 19 de abril.

Un día después a un evento virtual por sus redes sociales en el que mostrará el ‘Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar’, un espacio dedicado a resguardar y compartir la memoria de las «graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2026».

El 21 de abril habrá un conversatorio sobre el museo de la memoria en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mientras que el 28 de abril presentarán de manera virtual el décimo informe contra la tortura, y un día después celebrarán el conversatorio ‘Exilio, memoria y derechos humanos’, en la UCR.

Las actividades en Costa Rica cerrarán el 30 de abril con un concierto «por la memoria y la libertad» y por el séptimo aniversario del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

En tanto, en Barcelona, España, las actividades serán el jueves 30 de abril e incluyen el conversatorio «Desde el exilio, perspectivas y desafíos en 2026», la exposición fotográfica ‘Resistiendo en lo cotidiano’, y un cierre musical con el cantante nicaragüense Ludwing Gómez.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde hace ya ocho años, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y de «traidores a la patria». EFE

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