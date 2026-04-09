ONG registra 485 presos políticos en Venezuela y dice que amnistía ralentiza su libertad

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Caracas, 8 abr (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó la cifra de estos detenidos el miércoles y dijo que se ubica en 485, al tiempo que señaló que la ley de amnistía se está convirtiendo en un «embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos» de ellos.

«Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en X, sin añadir más detalles.

Hasta el jueves pasado, Foro Penal contaba 490 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó con un proceso de excarcelaciones, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en un ataque a Caracas.

A final de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos que fue finalmente aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

La amnistía aprobada contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Rodríguez afirmó el martes que «más de 8.000» personas han sido amnistiadas desde la promulgación de la ley, aunque la gran mayoría son personas que estaban en libertad condicional.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk. EFE

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