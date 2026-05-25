ONG venezolana denuncia traslado a lugar sin especificar de 112 reclusas tras protesta

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Caracas, 25 may (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes que 112 mujeres que estaban recluidas en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, fueron trasladadas a un lugar sin especificar, luego de una protesta protagonizada desde este domingo por presos que se quejan de malos tratos por parte de funcionarios.

A través de una publicación en X, la organización indicó que a la 01.00 hora local de este lunes (05.00 GMT) la directora del anexo femenino de la cárcel salió a hablar con los familiares de los presos que se encontraban fuera del recinto.

«La funcionaria les informó del desalojo total de las 112 mujeres que estaban en el anexo, aunque no especificó hacia dónde», relató el OVP.

Asimismo, informó que se haría un «traslado voluntario» de los hombres y que al penal «llegarían jueces y fiscales para la instalación de una mesa técnica, en la cual realizarían revisión de casos».

«Posterior a este anuncio, al menos nueve autobuses llegaron al Injuba, pero solo tres han salido. Según los privados de libertad, uno de los traslados presuntamente se dirige hacia el Internado Judicial Rodeo, en el estado Miranda (a 555 kilómetros de Barinas)», añadió la ONG.

Desde las 06.30 hora local (10.30 GMT), prosiguió la ONG, otro grupo de presos se mantiene sobre los techos de la cárcel, mientras que los familiares que pasaron la noche a las afueras del edificio «solo piden que los escuchen y se respeten sus derechos humanos».

El domingo, el OVP denunció que los presos comunes del Injuba tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por malos tratos de funcionarios, y reportó «algunos heridos» por supuestos disparos contra los detenidos.

La ONG llevaba días denunciando que se había impedido la visita de familiares a esta cárcel.

Según informó el domingo, los reclusos «tomaron las instalaciones del penal».

El observatorio publicó imágenes y vídeos donde se ve a los prisioneros encapuchados, encima de los techos del penal, quemando colchonetas.

En otro vídeo, se ve a un reo con unas heridas en un brazo.

Los internos piden la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director del penal.

El pasado 21 de abril, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en la cárcel de Yare, estado Miranda, que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía anunció una investigación. EFE

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