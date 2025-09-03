The Swiss voice in the world since 1935

ONG venezolana exige una prueba de vida de una detenida y conocer su sitio de reclusión

Caracas, 3 sep (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió este miércoles «con urgencia» una prueba de vida de Carla Da Silva, detenida en 2020 por estar presuntamente vinculada a una operación de invasión a Venezuela y conocer su actual sitio de reclusión, al mencionar su supuesto traslado a otra cárcel, una información que no ha podido confirmar.

A través de X, la organización indicó que el pasado 5 de agosto la madre de Da Silva acudió a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, como parte de una visita regular a su hija, pero, agregó, que ahí fue informada de manera «verbal» sobre el traslado al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda (norte).

«Este traslado se realizó sin orden judicial, sin notificación previa, sin abogados presentes y sin respeto al debido proceso», subrayó el CLIPP, que aseguró que tanto en El Helicoide, como en el INOF «se ha negado a su familia» el derecho a la visita.

La organización no gubernamental exigió «información oficial y verificada sobre su lugar de reclusión», «garantía del derecho a la visita y al contacto familiar», así como el «respeto absoluto al debido proceso y a la integridad física y emocional» de la detenida.

«Carla Da Silva es otra víctima del patrón sistemático de aislamiento y opacidad que enfrentan los presos políticos en Venezuela», expresó la ONG, que alertó que ella «podría estar siendo víctima de desaparición forzada y aislamiento total».

Según la organización, Da Silva fue «detenida arbitrariamente e injustamente vinculada al caso conocido como Operación Gedeón», una presunta incursión mediante la cual la oposición pretendía facilitar una invasión militar al país dirigida por Estado Unidos, según afirma el Gobierno de Venezuela.

Esta supuesta operación fue ejecutada el 3 de mayo de 2020 por un grupo de exmilitares venezolanos que había desertado de las Fuerzas Armadas del país, junto a tres miembros de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos, que intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y Aragua, donde habrían sido detenidos.

Estados Unidos se desmarcó entonces del operativo, lo mismo que el exdiputado opositor Juan Guaidó, quien tachó los sucesos de «montaje». EFE

