ONG venezolana ha verificado 426 excarcelaciones de presos políticos en un mes

Caracas, 9 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este lunes que ha verificado 426 excarcelaciones desde hace un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.

En su cuenta de Instagram, la organización indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes 9 de febrero a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

Más temprano, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó en una rueda de prensa que 897 personas habían sido excarceladas, aunque esta cifra incluye a personas liberadas desde finales del año pasado.

Sin embargo, Cabello precisó que ahora son 896 excarcelados, uno menos tras la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa en la noche del domingo, apenas horas después de haber sido excarcelado tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) pidió la liberación plena de todos los detenidos, ya que la mayoría de las excarcelaciones se han producido con libertad condicional y medidas cautelares, como prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales y prohibición de declarar a los medios de comunicación.

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, criticó el domingo que el Gobierno encargado de Venezuela siga sin publicar una lista oficial de excarcelados que permita verificar los casos.

El proceso de excarcelaciones fue anunciado el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, declaró que un «número importante» de detenidos sería liberado, sin precisar plazos, identidades ni las condiciones de las medidas.

Desde entonces, activistas y familiares de presos políticos instalaron campamentos y han hecho vigilias permanentes en las afueras de diversas cárceles del país, como el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a la espera de las liberaciones.

Esta semana está previsto el segundo debate en el Parlamento del proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ya fue aprobado en primera discusión el pasado jueves, pero que ha sido cuestionado por diversas ONG, que han apuntado «contradicciones» y «conflictos de intereses» en el texto. EFE

