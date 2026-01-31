ONG venezolana Provea anuncia la excarcelación de su abogado y activista Eduardo Torres

Caracas, 30 ene (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) informó este viernes de la excarcelación del abogado y activista de la organización Eduardo Torres, quien fue detenido en mayo del año pasado, acusado de estar presuntamente vinculado a una trama para «generar violencia» en los comicios regionales y legislativos de ese mes.

«Nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, ha sido excarcelado este viernes tras permanecer arbitrariamente recluido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda (norte)», indicó Provea en una publicación en X.

La organización recordó que Torres permaneció «incomunicado» en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, «sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza», tras su detención el 9 de mayo del año pasado.

«Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación», explicó.

Provea denunció que durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no llevó a cabo ninguna actuación ante un recurso de habeas corpus ejercido por su equipo legal, «enviando un mensaje claro de denegación de justicia al resto de tribunales del país».

El 13 de mayo de 2025, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del abogado, tras ser acusado por su presunta vinculación con una trama para «generar violencia» en los comicios regionales y legislativos de ese mes.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio del titular del Ministerio Público, que se desconocía el paradero de Torres. El activista es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, debido, según el organismo interamericano, «a las amenazas y actos de hostigamiento que ha sufrido por su labor» en Venezuela.

Este viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación. EFE

