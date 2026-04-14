ONG venezolana registró 75 violaciones a libertad de expresión en primer trimestre de 2026

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Caracas, 14 abr (EFE).- En Venezuela se registraron 75 violaciones a la libertad de expresión entre enero y marzo de este año, informó este martes la ONG Espacio Público, que documentó el mes pasado siete violaciones a este derecho en el país, entre ellas la muerte de dos periodistas.

«Las principales víctimas de violaciones al derecho a expresarse fueron periodistas y reporteros, medios de comunicación y la ciudadanía», señaló la ONG en una nota de prensa publicada en su web.

Asimismo, dijo que entre los victimarios figuran instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y los funcionarios, sin precisar.

Espacio Público recordó que en marzo pasado se cumplió un mes de la aprobación de la Ley de Amnistía que a su juicio constituye un avance al permitir la liberación de personas encarceladas y señaladas por incitar al odio, expresarse o criticar la política del Estado pero, dijo, que su implementación ha presentado irregularidades.

Además, señaló que al menos 15 periodistas están a la espera de una respuesta de esta solicitud, mientras otros casos fueron declarados improcedentes «y mantienen a periodistas excarcelados con medidas cautelares y procedimientos abiertos en procesos injustos».

La organización recordó que el mes pasado fue asesinado el periodista Walter Alexander Jaimes, quien fue hallado en una carretera del estado Mérida (oeste) luego de salir de su casa a una pauta.

También documento la muerte de la periodista Yolimar Hidalgo, quien fue encontrada sin vida en su casa en el estado Aragua (norte). La comunicadora se dedicaba a difundir información sobre las actividades políticas del Gobierno regional y nacional.

Espacio Público exigió al Estado y los organismos competentes a realizar investigaciones pertinentes que ayuden a identificar a los responsables de la muertes de ambos comunicadores sociales y que se realice un juicio para evitar la impunidad.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países «sin libertad de expresión», según el informe. El país suramericano tiene 7,02 puntos de un total de 100 posibles «luego de que 2024 registrara una altísima incidencia en el escenario postelectoral, con más de 2.000 personas detenidas». EFE

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