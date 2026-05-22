ONU, OEA e Iglesia, preocupadas por «grave deterioro» de seguridad en región colombiana

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Bogotá, 21 may (EFE).- La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país y la Conferencia Episcopal manifestaron este jueves su preocupación por el «grave deterioro» de la seguridad en la región del Catatumbo.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por el grave deterioro de la situación de seguridad en la región del Catatumbo en Norte de Santander», señalaron los organismos en un comunicado.

Agregaron: «La confrontación entre grupos armados ha generado amenazas, estigmatización y ataques directos contra la población civil, liderazgos sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, organizaciones y autoridades locales, con consecuencias humanitarias inaceptables».

El comunicado es publicado dos días después de que seis personas, una de ellas un líder social, fueran asesinadas en la carretera que une a los municipios de Ocaña y Ábrego, localidad ubicada en el Catatumbo.

El ataque ocurrió en la vereda (aldea) Oropoma de Ábrego, donde las autoridades encontraron los cuerpos de seis personas que viajaban en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Una de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con un esquema de protección de la UNP.

Igualmente en el ataque fueron asesinados Yidy Velásquez, hermana del líder social; un firmante de paz; Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, miembro de Asuncat, y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

«Rechazamos de manera contundente toda acción que involucre, afecte o ponga en riesgo a la población civil en el marco de la violencia que se vive en la región», afirmaron la MAPP/OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.

Estos organismos pidieron a los grupos armados «cumplir de manera irrestricta e incondicional las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)».

«La protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional. Así mismo, insistimos en nuestro llamado al Estado a garantizar la protección integral de la población en el territorio», agregó la información.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE

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