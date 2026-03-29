ONU: Al menos 45.000 desplazados por tensiones entre el Gobierno de Somalia y una región

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Nairobi, 29 mar (EFE).- Las tensiones y recientes enfrentamientos entre el Gobierno de Somalia y el Estado del Sudoeste han desplazado a unas 45.000 personas, obligando a familias a huir a zonas con acceso limitado a servicios básicos, advirtió la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En un comunicado que publican este domingo medios locales, el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, George Conway, subrayó que entre los afectados están «las personas más vulnerables -el 30% de las cuales ya vivía en campamentos de desplazados- que ya se enfrentaban a las consecuencias recrudecidas de la grave sequía».

«En particular, las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad recién desplazadas se enfrentan ahora a mayores riesgos de protección y a un empeoramiento de las condiciones humanitarias en las afueras de la ciudad de Baidoa», capital de la cita región, señaló Conway.

La OCHA hizo un llamamiento a «la desescalada inmediata y a evitar cualquier actividad que pueda derivar en un conflicto violento».

Sin medidas urgentes, alertó, la situación humanitaria en Baidoa, que ya acoge a cerca de 430.000 desplazados internos, «se deteriorará aún más».

«Todas las partes -añadió Conway- deben actuar de inmediato para reducir las tensiones y crear las condiciones necesarias para que las familias desplazadas regresen a sus hogares de forma segura y digna».

El Estado del Sudoeste ha acusado al Gobierno federal de intensificar las acciones militares en la región y ha avisado de que esa escalada puede empujar al país hacia un conflicto.

El Gobierno federal rechazó la semana pasada la decisión de las autoridades del Estado del Suroeste de suspender sus relaciones con Mogadiscio, en medio de desacuerdos políticos con la Administración central.

El presidente de la región, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, fue reelegido este sábado en una votación para un segundo mandato pese al rechazo frontal del Gobierno somalí, lo que amenaza con agravar la crisis.

El contencioso ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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