ONU exige alto el fuego real después de asesinato de mil palestinos desde entrada en vigor

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Naciones Unidas, 18 jun (EFE).- El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, exigió este jueves un alto el fuego real en Gaza después de que mil palestinos hayan sido asesinados desde la entrada en vigor del cese de hostilidades.

Fletcher pidió ante el Consejo de Seguridad que se garantice la protección de los civiles en los territorios palestinos ocupados, el acceso humanitario sin obstáculos y que se reabra el cruce de Kerem Shalom, cerrado por Israel.

«A pesar de la reducción de los combates activos, los civiles siguen siendo asesinados y mutilados a diario y siguen los ataques aéreos pese al alto al fuego», declaró en una sesión del órgano sobre la situación en Palestina.

La muerte de un hombre este jueves en una acción del Ejército israelí en el centro de la Franja de Gaza elevó a más de mil la cifra de muertos desde la entrada en vigor del cese de hostilidades en octubre de 2025.

Entre ellos, dijo Fletcher, hay más de 250 niños.

«Eso es lo que ocurre cuando se describe a los niños como daños colaterales y potenciales terroristas en lugar de seres humanos y posibles vecinos para los humanitarios», apuntó al respecto.

Fletcher señaló avances derivados del acuerdo y el plan de 20 puntos impulsado por Estados Unidos, con el visto bueno de la ONU, pero subrayó que la situación en Gaza sigue siendo muy inestable.

«El 70 % de la población necesita alojamiento y los servicios esenciales están al borde del abismo», detalló. «Unicef advierte que para 1.100 millones de niños, el agua no está garantizada».

Entre otras cosas, instó a los Estados miembros a ampliar la dotación económica destinada a los territorios palestinos ocupados y exigió protecciones para los trabajadores humanitarios.

«Gaza sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para entregar ayuda», lamentó.

Además, denunció que se han intensificado las políticas discriminatorias en la Ribera Occidental, incluyendo Jerusalén Oriental, para que abandonen las tierras.

«Se han registrado más de 1000 incidentes de violencia por parte de colonos, con un promedio de unos seis incidentes al día», dijo.

En total son más de 73.000 los fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque de las milicias del enclave, lideradas por Hamás, contra territorio israelí, en la que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. EFE

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(foto)(vídeo)