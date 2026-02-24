ONU y países de los Grandes Lagos envían una misión exploratoria del alto el fuego en RDC

3 minutos

Nairobi, 24 feb (EFE).- La Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) y la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) informaron este martes del despliegue de una misión conjunta exploratoria del alto el fuego entre el Gobierno congoleño y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este del país.

Se trata de una operación de «exploración y evaluación preliminar» del alto el fuego en la ciudad de Uvira (provincia de Kivu del Sur), que comenzó a funcionar el lunes y acabará este viernes, con el fin de evaluar los requisitos de acceso, seguridad, logística, socioambientales y de participación, señalaron en un comunicado la MONUSCO y la CIRGL, organización regional formada por doce países.

«Esta misión es un preludio crucial para el futuro despliegue del mecanismo conjunto de monitorización del alto el fuego dentro de la arquitectura establecida. El objetivo principal es operativo: garantizar que las futuras iniciativas de monitoreo y verificación sean creíbles, seguras y operativamente viables», reza el texto.

Durante el despliegue, el equipo realizará una evaluación de las condiciones políticas, de seguridad, logísticas y socioambientales en Uvira y sus alrededores para orientar la planificación general, tras consultas con el presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Felix Tshisekedi.

“La supervisión eficaz de un alto el fuego tiene como objetivo reducir la violencia y crear el espacio necesario para una solución política duradera», afirmó la representante especial del secretario general de la ONU para la RDC y jefa interina de la MONUSCO, Vivian van de Perre.

Van de Perre también explicó que, a diferencia de las provincias orientales de Kivu del Norte e Ituri, el mandato de la MONUSCO en Kivu del Sur se centra en supervisar el alto el fuego y «no incluye la protección de civiles», en conformidad con la Resolución 2808 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta resolución también autoriza a la misión a apoyar la implementación de un alto el fuego permanente a través del Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el Fuego establecido y del Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado Plus (MEJ+), creado tras la firma del Marco de Paz Global de Doha el 15 de noviembre de 2025.

El acuerdo alcanzado en Doha el 2 de febrero pasado incluía un alto el fuego en Uvira, de donde el M23 se retiró este diciembre después de tomarla en una rápida ofensiva.

El avance rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces ambos se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Desde 1998 el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO. EFE

pmc/pa/jgb