OpenAI presenta Jalapeño, su primer chip propio de IA desarrollado junto a Broadcom

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Nueva York, 24 jun (EFE).- OpenAI anunció este miércoles el desarrollo y la fabricación de su primer chip propio de inteligencia artificial (IA), bautizado como Jalapeño, diseñado específicamente para optimizar y acelerar el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje (LLM).

El procesador, catalogado por la compañía creadora de ChatGPT como un «Procesador de Inteligencia» o «acelerador de IA», ha sido desarrollado desde cero por OpenAI y llevado a la fase de producción en colaboración con el fabricante de semiconductores Broadcom.

«Al diseñar nosotros mismos una mayor parte de la infraestructura tecnológica, podemos ofrecer más inteligencia con mayor eficiencia y seguir impulsando la IA avanzada hacia un acceso más amplio», afirma Greg Brockman, presidente de OpenAI, este miércoles en un comunicado.

Según la firma, este silicio está concebido para dar soporte a las cargas de trabajo de ChatGPT, el sistema de programación Codex, su interfaz de programación de aplicaciones (API) y futuros productos basados en agentes automatizados.

La entrega física de las primeras muestras fue realizada este miércoles a los máximos directivos de OpenAI, Sam Altman y Brockman.

Tras el anuncio de la alianza, las acciones de Broadcom subieron cerca de un 2 % en Wall Street, aunque después moderaron el avance hasta alrededor del 1 %.

Desde sus inicios OpenAI ha dependido de forma masiva de las costosas unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia para entrenar y operar sus modelos.

No obstante, la tecnológica estadounidense ha buscado diversificar su cadena de suministro mediante acuerdos con firmas como Advanced Micro Devices (AMD), Cerebras y Amazon Web Services (AWS) para el uso de sus chips Trainium. EFE

syr/jco/acm