Operaciones entre Ecuador y EEUU refuerzan seguridad en provincia fronteriza con Colombia

2 minutos

Quito, 15 jun (EFE).- Operaciones y entrenamientos fluviales combinados entre Ecuador y Estados Unidos refuerzan la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ecuatorianas frente a las amenazas que afectan la seguridad en la frontera norte, específicamente en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

Anotó que en el proceso de fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, personal del Batallón de Infantería de Marina 11 San Lorenzo, junto al Special Boat Team 22 (SBT-22) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ejecutó maniobras de reconocimiento fluvial, navegación táctica y procedimientos de respuesta ante escenarios de riesgo.

Estas acciones se desarrollaron en la provincia costera de Esmeraldas como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad y defensa, fortaleciendo las operaciones de vigilancia y control en los espacios acuáticos de la frontera norte, anotó.

«Más preparación, más cooperación y más capacidades para proteger la soberanía y la seguridad de los ecuatorianos», indicó el Ministerio en sus redes sociales, en las que adjuntó fotografías de las operaciones.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y a las que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Estados Unidos es uno de los principales países que apoyan a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado que, entre otras zonas, afecta a provincias fronterizas con Colombia y Perú.

En un intento de Noboa porque el Gobierno colombiano refuerce su seguridad en la frontera, impuso en febrero pasado una serie de medidas e impuestos a importaciones de productos colombianos que fueron escalando hasta llegar al 100 %, aunque ya han sido derogados, lo que llevó a Colombia a acciones similares contra Ecuador, cuya eliminación en su mayoría, también ha anunciado. EFE

sm/cpy