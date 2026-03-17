Oposición anima a la selección de Venezuela en la final del Clásico Mundial contra EE.UU.

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Caracas, 17 mar (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, animó a la selección nacional en la final del Clásico Mundial de Béisbol, que disputará este martes frente a Estados Unidos.

En su cuenta de X, la coalición política aseguró que todo el país «se llena de esperanza, orgullo y pasión» por el equipo venezolano.

«Toda Venezuela se une para apoyar a nuestra selección nacional de béisbol en la gran final frente a Estados Unidos», expresó.

«Vamos por esa victoria», añadió.

Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, deseó éxito a la selección del país suramericano, que se clasificó a la final tras vencer por 4-2 a Italia en la semifinal del lunes.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

Venezuela y EE.UU. disputarán el título del Clásico Mundial este martes en el mismo estadio LoanDepot Park de Miami donde Venezuela superó a la novena europea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó al triunfo de Venezuela sobre Italia, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el «estado 51». EFE

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