Oposición mayoritaria afirma que presentara «hoja de ruta» para la transición en Venezuela

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Caracas, 9 abr (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria venezolana, afirmó este jueves que el 12 de abril presentará una «hoja de ruta» para una transición en Venezuela, tras noventa días de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el inicio del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«El próximo domingo 12 de abril, en el marco de este encuentro nacional, le presentaremos al país una hoja de ruta para la transición democrática», anunció la PUD en X.

En el mensaje, la coalición política compartió fotografías de una «reunión extraordinaria» entre líderes de distintos partidos políticos, incluyendo los expresos políticos Juan Pablo Guanipa y Enzo Scarano.

También participaron Roberto Enríquez, secretario de la PUD; la exdiputada Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano; Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática; y Andrés Velásquez, de La Causa R; entre otros representantes políticos.

Según indicó la agrupación política, en el encuentro afinaron «detalles» para lo que afirmaron será un «gran encuentro nacional» de todas las plataformas unitarias de la oposición en las regiones, municipios y parroquias.

La PUD apoya a la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, y también al dirigente Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato oficial opositor en las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó la reelección del ahora depuesto Nicolás Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como fraude.

Este encuentro ocurre cuando se han cumplido 90 días desde la captura de Maduro durante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, tras el cual Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo como presidenta encargada.

Rodríguez inició un proceso de acercamiento y reanudó relaciones con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha planteado un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición- para el cambio en Venezuela.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó recientemente en una entrevista que Venezuela merece «elecciones libres y justas», pero pidió «ser pacientes». EFE

ls/fpa