Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre

3 minutos

Caracas, 16 feb (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se solidarizó este lunes con las diez mujeres familiares de presos políticos que permanecen encadenadas y en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.

«Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los familiares de los presos políticos que hoy se mantienen en huelga de hambre», escribió la PUD en la red social X.

La alianza exigió la liberación «inmediata, plena y sin condiciones de todos los presos políticos».

«No puede haber reconciliación ni justicia mientras persista la persecución y el encarcelamiento por razones políticas. ¡Ya basta de tanto sufrimiento! Venezuela merece libertad y dignidad», agregó.

El grupo de mujeres, de las cuales varias ya han sufrido problema de salud, comenzó la huelga a las 6:00 hora local (10:00 GMT) del sábado y permanece sobre colchonetas en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, a donde han acudido enfermeras y médicos.

Las familiares aseguran que un grupo de presos políticos en este centro policial también están en huelga de hambre, desde el viernes.

En X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que policías impidieron el ingreso de sueros hidratantes para estos detenidos en huelga de hambre y «sin ofrecer explicación alguna».

«Esta prohibición de hidratación se suma a la negación de atención médica, lo que agrava gravemente el estado de salud de las personas detenidas», advirtió.

Esta organización explicó que la huelga se lleva a cabo «ante el incumplimiento» del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien el 6 de febrero prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

Por otra parte, en X partidos opositores publicaron un video que muestra a un funcionario de la PNB tildando de «show» la huelga y acusando a los familiares de estar «cometiendo un delito», pese a que la Constitución garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas.

En Zona 7 hubo 17 excarcelaciones el sábado, según el titular del Parlamento.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. EFE

csm/jrh