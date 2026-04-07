Opositor Jodorkovski alerta de que la propaganda rusa es «peor que el arma nuclear»

4 minutos

Madrid, 7 abr (EFE).- El opositor ruso Mijaíl Jodorkovski advirtió este martes en Madrid de que la propaganda de su país es «un arma peor que el arma nuclear», tras lo que llamó a priorizar la paz como única vía para terminar la guerra en Ucrania y frenar una posible escalada de conflictos entre Rusia y Occidente en los próximos años.

Durante el diálogo «Rusia después de Putin: escenarios para la oposición y el futuro del régimen», celebrado en la Fundación Rafael del Pino, Jodorkovski subrayó que la propaganda constituye «una fuerza terrible» capaz de moldear a la sociedad hasta el punto de justificar la guerra.

El exmagnate defendió que las personas que la consumen deben ser entendidas como «víctimas», mientras que los responsables «tienen nombre y apellidos».

En este sentido, insistió en que el uso político de la amenaza nuclear queda eclipsado por el impacto de la propaganda: «No puedes culpar a quienes han sido contagiados por ella», afirmó al compararla con una enfermedad que se propaga en la sociedad.

Jodorkovski, que permaneció encerrado en diferentes cárceles rusas durante diez años y actualmente está en busca y captura en su país, recalcó que «lo más importante y lo único que podemos pedir es que haya paz», al recordar que «cada día mueren mil personas» en el conflicto en Ucrania. «Todo lo demás vendrá después», puntualizó.

La restricción de la libertad de expresión

En declaraciones a EFE, Jodorkovski sostuvo que no le sorprende «en absoluto» lo que están haciendo las autoridades rusas «al restringir la libertad de expresión en el país», al ser preguntado sobre la campaña del Kremlin contra Internet, las redes sociales y las redes VPN.

Para él, eso demuestra «que la sociedad rusa no es tan monolítica como las autoridades rusas quieren hacer ver» y que incluso «una pequeña cantidad de verdad que penetra en el interior de la sociedad rusa crea una amenaza para el Kremlin».

Tras ello, resaltó que el presidente ruso, Vladímir Putin, lucha contra esta amenaza «como puede», pero auguró que, aun así, «no vencerá».

El que fuera el hombre más rico de Rusia en el año 2004 apuntó que las posibilidades de oposición interna son limitadas y que están condicionadas por el miedo a represalias.

Según explicó, solo una minoría de rusos expresan abiertamente su rechazo a la guerra en Ucrania, actualmente apenas un 9 %, en parte porque responder a encuestas en este sentido y mostrarse en contra del régimen puede ser interpretado como una traición.

«Es muy importante que sientan que no están solos», recalcó, al tiempo que subrayó la necesidad de ofrecer vías de salida a quienes se oponen al régimen y quieren salir del país de Rusia.

De hecho, subrayó que España es el segundo país que más rusos que huyen del país acoge, después de Alemania.

El futuro de Rusia y Occidente

Sobre la evolución de Rusia, sostuvo que tanto el país como Occidente se enfrentan a un periodo prolongado de tensión: «En los próximos diez años (…) estaremos inmersos en una guerra fría y la tarea es evitar que se convierta en una guerra caliente».

A más largo plazo, estimó que una transformación de la sociedad rusa hacia «una sociedad normal» podría tardar al menos dos décadas.

Destacó también el alcance de los canales de comunicación de su fundación, llamada ‘Open Russia’, que, según dijo, llega a unos 20 millones de personas de forma regular con un volumen acumulado de mil millones de visualizaciones, el 70 % procedente de Rusia.

En momentos de crisis, añadió, crece el interés de los ciudadanos rusos por fuentes alternativas, pues desconfían de las autoridades.

Jodorkovski fue arrestado el 25 de octubre de 2003 en el aeropuerto de Novosibirsk, tras lo que el Gobierno de Putin congeló los activos de su compañía y vendió una gran parte de la empresa a un precio inferior de su valor real.

El opositor afirmó que desde que salió de la cárcel, en 2013, tiene deudas pendientes «con toda la gente» que le ayudó en prisión y sigue preocupado por defender los derechos humanos, así como por proteger su país de Putin.

«No puedo dejar a Rusia en manos de Putin y no puedo resignarme a ver lo que está haciendo con mi país», aseguró. EFE

cma/mb

(Foto) (Vídeo)