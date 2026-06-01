Opositores venezolanos felicitan a Colombia y De la Espriella por «gran jornada» electoral

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Caracas, 1 jun (EFE).- Los opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y Juan Pablo Guanipa felicitaron este lunes a Colombia por la «gran jornada» electoral del domingo, así como al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, al consolidarse en el primer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales.

«Gran jornada ayer en Colombia. Las democracias no solo son elecciones, pero su fortaleza abraza cualquier intención de destruirla», señaló González Urrutia en un mensaje publicado en X.

Asimismo, dijo que mira a Colombia con esperanza y con memoria porque conoce el valor de lo que sus «hermanos colombianos» tienen porque Venezuela lo perdió.

«El derecho a elegir, y las instituciones que lo hacen posible, no se recuperan fácilmente. Las suyas están en pie. ¡Cuídenlas!», añadió.

Por su parte, Guanipa felicitó a los colombianos por una ejemplar muestra de democracia el domingo.

«Envío mis saludos a Abelardo de la Espriella y le deseo éxitos en esta nueva fase electoral. Colombia y Venezuela siempre tendrán sus destinos entrelazados. Por ello le deseo paz, seguridad y libertad a nuestra hermana República», indicó en X.

De la Espriella aventajó en 673.138 votos equivalentes a 2,84 puntos porcentuales, al izquierdista Iván Cepeda, con quien disputará la segunda vuelta el 21 de junio, según el conteo preliminar de la totalidad de las mesas.

El ultraderechista, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9.688.361 sufragios (40,90 %), indicó este lunes la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, con el 100 % de las mesas informadas.

El resultado contradice las proyecciones de todas las encuestas, que daban a Cepeda en primer lugar y a De la Espriella en segundo, y en ambos casos supera los 8,5 millones de votos que Petro obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2022.

Petro ha dicho que no acepta los resultados del conteo preliminar, alegando supuestas inconsistencias del software electoral respecto del censo electoral, sobre las cuales no dio detalles.

En vista de que ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los votos válidos, De la Espriella y Cepeda disputarán la Presidencia en segunda vuelta dentro de tres semanas para la cual ya comenzaron a buscar nuevos apoyos. EFE

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