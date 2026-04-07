Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio

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Viena, 7 abr (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, admitió este martes haber hablado «sobre la paz» con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de que un medio estadounidense revelara una conversación en la que se puso al entero servicio del mandatario.

«Es verdad. Hablé con el presidente ruso sobre acabar con la guerra y organizar una cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia en Budapest», dijo Orbán en una respuesta en la red social X a un mensaje del primer ministro polaco, Donald Tusk.

«¿Qué has hecho tú por la paz?, preguntó Orbán a Tusk en X.

En su mensaje, el mandatario polaco dijo que el líder húngaro se puso al completo al servicio de Putin, en referencia a la filtración de la agencia de noticias Bloomberg.

Durante una llamada telefónica el pasado octubre, Orbán habría dicho que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar al presidente ruso.

«En cualquier asunto en el que pueda ser de ayuda, estoy a su servicio», dijo el jefe del Gobierno húngaro, según la transcripción de la llamada a la que tuvo acceso el citado medio.

Orbán habría ejemplificado su oferta con la fábula del ratón que libera al león que poco antes le había perdonado la vida.

El primer ministro húngaro es el mejor aliado de Rusia entre los líderes de los 27 países de la Unión Europea, y critica las sanciones europeas a Moscú por la invasión de Ucrania.

Orbán ha bloqueado también la concesión de un crédito comunitario al país invadido.

Hace dos semanas, el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, admitió que suele tener contactos «de coordinación» directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo.

Hungría celebra este domingo elecciones parlamentarias que, según los sondeos, pueden suponer la derrota de Orbán tras 16 años consecutivos de mayorías absolutas. EFE

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