Orbán elogia a Abascal como el mejor líder posible en cumbre ultraconservadora de Budapest

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Budapest, 21 mar (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, elogió este sábado al presidente de Vox, Santiago Abascal, a quien calificó como su «jefe» y el mejor líder posible, durante su intervención en una cumbre que reúne en Budapest a destacados dirigentes y activistas ultraconservadores de todo el mundo.

«Abascal es mi jefe. No podríamos querer un líder mejor que tú», dijo Orbán en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la quinta reunión de este tipo que se celebra en Budapest.

El primer ministro húngaro elogió a Abascal al presentar a los principales invitados de la edición húngara de la conferencia, impulsada por políticos republicanos de EEUU y en la que interviene Donald Trump por videoconferencia.

Abascal es el presidente de la familia de partido ultraderechistas y euroescépticos Patriotas por Europa, de la que Orbán fue uno de sus fundadores.

Está previsto que Abascal intervenga en una horas en la conferencia, además del presidente argentino, Javier Milei, y la líder del partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania, Alice Weidel.

En el evento de hoy se espera la participación, entre muchos otros, del presidente del partido derechista Chega de Portugal, André Ventura; y el diputado brasileño, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión por una condena por golpismo.

Patriotas por Europa fue formado en 2024 por Orbán; el primer ministro checo, el populista Andrej Babis, y el líder del partido ultranacionalista y xenófobo austríaco FPÖ, Herbert Kickl, que también participará en el evento.EFE

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