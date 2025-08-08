The Swiss voice in the world since 1935

Orbán opina que Merz y Macron deberían negociar en nombre de la UE con Rusia sobre la paz

Budapest, 8 ago (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, propuso este viernes una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la paz en Ucrania, en la que la Unión Europea (UE) estuviera representada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y por el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Pedimos que haya, lo antes posible y antes de la cumbre de Estados Unidos y Rusia, una cumbre entre la UE y Rusia», dijo Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth.

«Mi propuesta es que el canciller alemán y el presidente francés viajen a Moscú para negociar en nombre de la UE, y no sus líderes, porque ya hemos visto en las negociaciones sobre los aranceles (con EE.UU.) que eso no basta», afirmó el primer ministro.

Orbán aludió así al acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los aranceles, que ha sido criticado por varios líderes comunitarios, entre ellos el primer ministro húngaro.

Subrayó que la guerra de Ucrania «está en Europa», por lo que urgió que la UE sea «más proactiva», ya que en caso contrario solo tendrá un papel secundario.

Putin y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunieron esta semana en Moscú, y Trump dijo tras este encuentro que se ha abierto la puerta a una cumbre para avanzar hacia la paz entre él mismo y los presidentes de Ucrania y Rusia.

Mientras, un asesor del Kremlin para política internacional ha anunciado que Putin y Trump se reunirán en los próximos días.

Orbán es un aliado de Putin y Hungría, país miembro de la OTAN y de la UE, se niega a apoyar con armas a Ucrania para que pueda defenderse del ataque lanzado por Rusia hace tres años. EFE

