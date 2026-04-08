Ordenan liberar a un exministro de Petro investigado en un escándalo de corrupción en Colombia

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Un tribunal de Colombia ordenó el martes la liberación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras casi cuatro meses en prisión preventiva en medio del juicio por el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

Una jueza del Tribunal Superior de Bogotá decidió liberar a Bonilla al argumentar que la fiscalía no presentó a tiempo su acusación, después que una corte ordenara prisión preventiva para los dos investigados en diciembre de 2025.

La justicia investiga al antiguo jefe de esa cartera y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y contratos ilegales. La fiscalía los señala de liderar un «pacto criminal» para otorgar contratos públicos a parlamentarios a cambio de su apoyo en proyectos clave del Ejecutivo.

«Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad», celebró en la red social X Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia que consideraba que su exministro era un «preso político».

Pese a haber sido liberado, el juicio en contra de Bonilla continúa en plena campaña electoral de cara a las presidenciales de mayo. El popular senador de izquierda Iván Cepeda, aliado político de Petro, lidera en las encuestas.

El caso es parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destapado en 2024 por investigaciones periodísticas que señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira (norte).

Los contratos investigados tenían un valor de más de 163 millones de dólares para 79 proyectos de un órgano estatal para atender emergencias. Solo siete fueron ejecutados, según la fiscalía.

vd/als/lb