Organización Marítima Internacional no ve base legal a peajes ni cambios de ruta en Ormuz

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Londres, 10 abr (EFE).- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, recalcó hoy que ni un eventual peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz ni el cambio de itinerario de los barcos decidido unilateralmente por Irán tienen sustento legal según el derecho del mar.

En una entrevista con EFE desde su sede en Londres, Domínguez dijo que no tiene constancia de que Irán haya cobrado peaje a los buques que desde el acuerdo de alto el fuego del martes están cruzando por Ormuz, que en cualquier caso no han superado la cifra de diez por día, cuando antes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán sumaban 130 diarios. EFE

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