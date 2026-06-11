Organizaciones de periodistas condenan veto de Israel a la entrada de reportera francesa

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Jerusalén, 11 jun (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación de Prensa Extranjera en Israel (FPA por sus siglas en inglés) condenaron este jueves la denegación por parte del Gobierno israelí de la entrada al país de la periodista francesa Alice Froussard, colaboradora de la cadena de radio pública RFI.

«Alice ha trabajado en Israel y los Territorios Palestinos para RFI y Radio Francia durante muchos años, y las acusaciones formuladas contra nuestra colega son indignantes. Nos resulta especialmente alarmante que un ministro del Gobierno se jacte de ello en las redes sociales ante sus seguidores», recoge el comunicado publicado en la cuenta de X de la FPA.

Esta organización indica que Israel había aprobado la autorización digital de entrada de la periodista, pero que, tras ser interrogada este miércoles noche a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv, se le denegó el acceso y fue deportada este jueves rumbo a París.

En otro comunicado, RSF expresa su «total solidaridad» con esta periodista y condena esta medida «sumamente grave y represiva, que revela un intento deliberado de obstaculizar la cobertura de la prensa extranjera sobre Cisjordania».

«Tras el bloqueo impuesto a los medios de comunicación extranjeros en Gaza, ¿le toca ahora el turno a Cisjordania?», se pregunta RSF.

Dicha organización indica que la prohibición oficial de entrada cita como motivos de denegación «consideraciones de seguridad pública» y «consideraciones relacionadas con la prevención de la inmigración ilegal».

«Sin embargo, la periodista contaba con toda la documentación requerida, un visado y un contrato oficial con RFI», dice RSF.

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Ansisemitismo, Amichai Chikli, informó en su cuenta de X de la expulsión de Froussard, acusándola de afirmar que la masacre del 7 de octubre de Hamás en Israel «debe verse ‘en contexto'» y apoyar por ello, dice, al grupo islamista palestino.

La cadena francesa RFI denunció en un comunicado el «ataque a la libertad de prensa» que supone su expulsión, e incidió en que ha ocurrido «a pesar de contar con la autorización de viaje necesaria y una solicitud de visa de prensa válida para trabajar en Cisjordania».

«Este no es el primer caso en el que el gobierno israelí decide que la cobertura periodística es ‘parcial'», denunció por su parte la FPA en su nota, por lo que exige que esta decisión «se revierta de inmediato y que el Gobierno cumpla su compromiso declarado con la libertad de prensa». EFE

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