Organizaciones venezolanas denuncian asesinato de un periodista y piden una investigación

Caracas, 3 mar (EFE).- Organizaciones venezolanas de la prensa denunciaron este martes el asesinato del periodista Walter Jaimes en un sector del estado Mérida (oeste) y exigieron a las autoridades una investigación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que Jaimes, periodista del municipio Tovar, Mérida, estuvo «desaparecido desde el sábado» pasado y su cuerpo fue localizado el domingo «sin documentación y con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata».

Según el sindicato, este martes «se confirmó oficialmente que se trata del periodista».

El SNTP condenó este crimen y exigió a las autoridades «una investigación seria, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables».

«Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con el gremio periodístico de Mérida en este momento de profundo dolor», agregó.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también pidió al Estado esclarecer las circunstancias de su muerte y se solidarizó con familiares y amigos.

La organización Un Mundo Sin Mordaza también se sumó a la exigencia de una investigación sobre el asesinato, el cual, dijo, representa «una herida profunda para la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el derecho a informar».

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró recientemente que el país suramericano es el más seguro de América, con «menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes». EFE

