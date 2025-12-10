Ortega reafirma su solidaridad con Nicolás Maduro y pide a EE.UU. no amenazar a Venezuela

3 minutos

San José, 9 dic (EFE).- El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó este martes su solidaridad a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe defendido por el gobernante estadounidense, Donald Trump, como parte de una estrategia contra el narcotráfico, pero que para Caracas supone una «amenaza».

«Se equivoca el gobierno de los Estados Unidos amenazando al hermano gobierno venezolano. Expresamos nuestra solidaridad al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que ama la paz», señaló el mandatario nicaragüense en un acto de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua celebrado en Managua, y transmitido en cadena nacional.

En su discurso, Ortega puso en duda que el despliegue militar estadounidense en el Caribe sea para combatir el narcotráfico, y que, de ser así, se equivocan de estrategia.

«La solución a este problema de las drogas, del narcotráfico, no está en el despliegue militar alrededor de los Estados latinoamericanos y caribeños. No están haciendo nada porque la droga sigue llegando a Estados Unidos», comentó.

Ortega sugirió a Washington controlar sus fronteras para que no permitan que entre droga a su país. También controlar los barrios donde se distribuye, intervenir los bancos que aceptan dinero del narcotráfico y «poner orden» internamente.

«Su problema lo tiene en su propia casa», matizó el mandatario sandinista, para quien la droga que se produce y sale de Suramérica «ya ni siquiera va para Estados Unidos», sino que «va para Europa», y que en el país del norte lo que se está consumiendo y desarrollando es el fentanilo.

Por tanto, Ortega pidió a Trump no seguir amenazando a los pueblos latinoamercanos y caribeños, en particular a Venezuela, «que no ha lanzado ninguna agresión contra pueblo alguno».

Asimismo, Ortega criticó a EE.UU. por querer implementar «la famosa Doctrina Monroe, de América para los americanos», pero no distribuye su riqueza con los países de América Latina y el Caribe.

Precisamente, este martes, dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron en espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión de Washington sobre el Gobierno de Maduro.

El sobrevuelo de los cazas se enmarca en la operación Lanza del Sur, en virtud de la cual el Gobierno de Trump decidió desplegar unos 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando que se trata de una operación antidroga.

Al tiempo, Washington acusa a Maduro y a una buena parte de su Gobierno y de la cúpula militar venezolana de liderar al Cartel de los Soles, una organización cuya existencia la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense apenas dio a conocer durante el mandato de Trump.

Caracas, por su parte, insiste en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar un cambio de Gobierno en el país caribeño. EFE

mg/mt/eav

(foto) (video)