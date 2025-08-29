Ortega y Murillo nombran nuevo jefe de la policía de Nicaragua a responsable de El Chipote

San José, 29 ago (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron como nuevo jefe de las fuerzas policiales nicaragüenses a Juan Victoriano Ruiz Urbina, hasta ahora jefe del ente a cargo de El Chipote, una cárcel que ha sido denunciada como centro de torturas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

A través de un acuerdo presidencial, Ortega y Murillo designaron a Ruiz Urbina como jefe de las fuerzas policiales tras la aprobación de una reforma parcial a la Constitución que establece que el cuerpo de seguridad contará con dos directores, informó este viernes el Diario Oficial La Gaceta.

De esta manera, Ruiz Urbina se une al primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, como jefe de las fuerzas policiales.

Ruiz Urbina era hasta ahora jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, cargo para el que fue nombrado en septiembre de 2023 en sustitución de Luis Alberto Pérez Olivas, sancionado por Estados Unidos.

El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial es quien tiene a su cargo las cárceles de «El Chipote», que ha sido denunciado como centro de torturas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En junio de 2013, el Departamento de Estado de EE.UU. premió a Ruiz Urbina, entonces teniente de la Policía Nacional y jefe de Investigación de Trata de Personas, por sus «notables avances legales» en la lucha contra el tráfico de personas en Nicaragua.

Según la enmienda constitucional propuesta por el Ejecutivo nicaragüense y aprobada de forma expedita por el Legislativo esta semana, Ortega y Murillo tendrían que nombrar a los dos jefes de las fuerzas policiales de entre los miembros de la Jefatura Nacional, una vez que la reforma constitucional fuese aprobada en segunda votación, prevista para enero de 2026.

El pasado 26 de febrero, el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, tomó posesión de un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional de Nicaragua.

El jefe policial, que dirige las fuerzas de seguridad desde el 5 de septiembre de 2018, y tomó posesión para el período 2025-2031, juró lealtad a la pareja presidencial y al «trabajo ideológico» del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua desde 2007.

El jefe de la Policía de Nicaragua fue sancionado en 2018 por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

El cuerpo policial fue fundado el 5 de septiembre de 1979 con el nombre de Policía Sandinista, en sustitución de la Guardia Nacional, a raíz de la revolución popular que derrocó con las fuerzas de las armas a la dictadura del Gobierno de Anastasio Somoza Debayle.EFE

