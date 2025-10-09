Ovy On The Drums, Justin Quiles y la banda española Arde Bogotá encabezan nuevo festival

Bogotá, 9 oct (EFE).- Los artistas Ovy On The Drums y Justin Quiles, junto a la banda española Arde Bogotá, son los protagonistas del cartel de Ondas, un nuevo festival que debutará en la capital colombiana del 13 al 22 de febrero de 2026 con una propuesta que busca reinventar la música en vivo con seis noches consecutivas de música.

El evento se celebrará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que acoge anualmente otros similares como el Festival Estéreo Picnic (FEP) y el Festival Cordillera, que congregan a más de 40.000 asistentes diariamente.

El parque se convertirá en un «teatro efímero al aire libre para recibir a artistas de distintos géneros y orígenes», según un comunicado de sus organizadores, los mismos a cargo de otros eventos como el Bilbao BBK Live o el Kalorama de Lisboa.

Presentado como el primer «festival de ciclo al aire libre» de Colombia, Ondas ofrecerá seis noches en los que cada jornada contará con uno o dos artistas de distintos géneros y generaciones.

El cartel oficial incluye nombres como las puertorriqueñas Ivy Queen y Villano Antillano (13 de febrero), los suecos The Cardigans (14 de febrero), la banda española Arde Bogotá y la argentina Silvestre y La Naranja (19 febrero), el estadounidense Justin Quiles y Ovy on the Drums (20 de febrero) y el puertorriqueño Jerry Rivera (21 de febrero).

El cierre del festival correrá a cargo del espectáculo ‘Encanto de Disney en concierto’ el domingo 22 de febrero.

Según los organizadores, el Ondas «busca crear una nueva forma de vivir los festivales en Colombia» al centrarse en la «conexión genuina» entre artistas y público, más que en el consumo masivo de experiencias.

«Queremos bajar el ruido y subir la frecuencia», explican los organizadores, aludiendo al lema que resume el espíritu del festival. EFE

