Pánico en Líbano por bombardeos israelíes que dejan más de 180 muertos

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Los bombardeos israelíes sobre Líbano el miércoles dejaron 182 muertos y 890 heridos, según un balance de las autoridades en una jornada en la que la capital, Beirut, sufrió al ataque más violento desde el inicio de la guerra.

El movimiento libanés proiraní Hezbolá arrastró al Líbano al conflicto regional el 2 de marzo al lanzar un ataque contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní Ali Jamenei, al comienzo de la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán.

Israel anunció el miércoles que la tregua entre Estados Unidos e Irán alcanzada el martes no incluye al Líbano.

El ejército israelí anunció haber llevado a cabo su «mayor ataque coordinado» contra Hezbolá desde el estallido de la guerra estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero.

La retransmisión en directo de AFPTV mostró columnas de humo elevándose sobre Beirut, mientras periodistas de AFP observaron escenas de pánico en las calles y edificios que se desplomaban sobre sus residentes sin advertencia previa.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, decretó un día de duelo nacional el jueves.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se declaró «indignado por las muertes y la devastación» en Líbano.

Tras una serie de incursiones simultáneas por la tarde en varios barrios de Beirut, Israel realizó ataques nocturnos. También atacó los suburbios del sur de Beirut el miércoles por la noche, según los medios estatales.

Hezbolá dijo estar «en derecho de responder», al igual que los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la república islámica.

– «La batalla continúa» –

«Vi la explosión, fue muy fuerte, y hubo niños muertos, algunos con los brazos cortados», declaró a la AFP Yaser Abdalá, empleado de una tienda del centro de Beirut.

Uno de los ataques alcanzó Corniche al-Mazraa, una de las principales carreteras de la capital.

Los medios estatales libaneses informaron de ataques israelíes en el sur y el este del país y en la montañosa región de Aley.

Los ataques israelíes se produjeron cuando Hezbolá afirmó estar cerca de una «victoria histórica» tras el anuncio del alto el fuego regional.

El miércoles, Israel renovó una orden de evacuación para una zona situada a más de 40 kilómetros dentro del territorio libanés, alegando que «la batalla en el Líbano continúa».

Israel atacó el último puente costero que conectaba la ciudad sureña de Tiro con Beirut. Es el séptimo puente sobre el río Litani, que divide en dos el sur del Líbano, que Israel ha alcanzado.

Al menos 1.739 personas han muerto, 5.873 han resultado heridas y más de millón fueron desplazadas en el Líbano desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbolá, según las autoridades libanesas.

– «Peligrosa escalada» –

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de alto el fuego con Irán no incluye al Líbano, confirmando las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Pero el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediador en el conflicto regional, afirmó que la tregua de dos semanas se aplica «en todas partes».

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó más tarde el miércoles que el tema del Líbano «seguirá debatiéndose, estoy segura, (…) entre Estados Unidos e Israel y todas las partes implicadas».

Un alto el fuego en el Líbano constituye una de las «condiciones esenciales» de Irán enunciadas en su plan de diez puntos, base de la tregua con Estados Unidos, insistió también por la noche el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, según la agencia Isna.

De su lado, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó en un comunicado que «el continuo y brutal bombardeo israelí (…) confirma que Israel prosigue su agresión y su peligrosa escalada pese a los esfuerzos internacionales por contener las tensiones en la región».

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró el miércoles que «Estados Unidos debe elegir: alto el fuego o continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas».

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