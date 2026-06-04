Pérez Llorca confía en que la nueva propuesta será «solvente» para parar la huelga docente

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Bruselas, 4 jun (EFE).- El president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, confió este jueves en que el «nuevo ofrecimiento» que el gobierno regional planteará el viernes a los sindicatos de profesores valencianos logrará «desmontar» la huelga que hoy cumple 19 días, y aseguró que las mejoras técnicas propuestas serán «solventes y suficientes».

«Después de haber realizado unas mesas sectoriales por parte de la Conselleria de Educación con aquellos sindicatos que han querido asistir, ahora ya se les va a hacer una propuesta, un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas, que creemos que van a ser solventes y suficientes para desmontar esa huelga», dijo Pérez Llorca.

El jefe del Ejecutivo valenciano se expresó así en declaraciones a los medios en el Parlamento Europeo, antes de reunirse con representantes de la Comisión Europea para dialogar sobre la agricultura y cerámica valencianas.

Se refería a la propuesta que la Conselleria realizará a los sindicatos valencianos de docentes en la nueva reunión negociadora convocada para este viernes, en el marco de la huelga indefinida del profesorado de enseñanza pública no universitaria, que mañana cumplirá su vigésima jornada lectiva.

La Generaltitat busca dar respuesta con un documento marco a las demandas del profesorado, que reclaman mejores condiciones laborales, menos ratios de alumnos por aula y menos burocracia, entre otras cuestiones. El debate más encallado es el relativo a las retribuciones, un ámbito en el que hay acuerdo con ANPE y CSIF, pero que no convence a los sindicatos mayoritarios STEPV, CCOO y UGT, que representan al 70 % del profesorado.

Pérez Llorca no ofreció detalles sobre el contenido de ese documento, mientras fuentes sindicales señalaron que la convocatoria les ha llegado sin documentación adjunta.

«Lo importante no son las personas, sino las soluciones»

Las últimas jornadas de reuniones de esta semana entre ambas partes (Conselleria y sindicatos) no contaron con la participación de los tres sindicatos mayoritarios, entre otros motivos, por la falta de una documentación previa.

Preguntado por su posible participación en la mesa de negociaciones, como le reclamó el PSPV-PSOE, Pérez Llorca ha respondido que «lo importante no son las personas, sino las soluciones».

«Y sobre todo, que lo reclame un partido que ha estado ocho años en el gobierno valenciano y que hoy vemos las consecuencias de su política educativa… Hoy todo el sector está de acuerdo en algo, lleva muchos años sufriendo muchísimos problemas que no habían sido atendidos», zanjó. EFE

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