Países africanos dicen tener suficientes reservas petroleras ante temor a escasez por Irán

Nairobi, 3 mar (EFE).- Los Gobiernos de Sudáfrica, Kenia, Uganda y Madagascar afirmaron este martes que cuentan con suficientes reservas de petróleo, ante el temor a una posible escasez de suministro como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El director general adjunto de Regulación Mineral y Petrolera de Sudáfrica, Tseliso Maqubela, declaró en la televisión sudafricana SABC News que el país «no es tan dependiente» de Oriente Medio como en el pasado.

Maqubela detalló que en los últimos años redirigieron su cadena de suministro, y que lograron que hasta un 60 % del suministro de petróleo provenga del continente africano, que cuenta con grandes exportadores como Nigeria, Libia, Angola, Argelia o Egipto.

A pesar de ello, Sudáfrica se verá «afectada» por la volatilidad del precio del barril de petróleo de brent, de referencia en Europa, que este martes alcanzó los 82,12 dólares y experimentó una subida del 13 % en la madrugada del lunes.

El Gobierno de Kenia también publicó un mensaje tranquilizador al respecto, y aseguró que el país cuenta con suficientes existencias para cubrir las necesidades nacionales y regionales.

«Hemos programado la entrega de las importaciones hasta finales de abril de 2026 y, por lo tanto, en la situación actual, tenemos garantizada la seguridad del suministro», publicó el Ministerio de Energía y Petróleo keniano en un comunicado.

Estabilidad en Uganda y Madagascar

En Uganda, el Ministerio de Energía y Desarrollo Mineral y la Compañía de Petróleo Nacional publicaron un comunicado conjunto en redes sociales en el que destacan que el suministro de combustible permanece «estable» a pesar de la situación en el golfo Pérsico.

«Las entregas de combustible programadas para marzo de 2026 siguen su curso, con planes de contingencia para evitar cualquier impacto inmediato. Las fuentes y rutas de suministro se mantienen diversificadas para garantizar la continuidad», reza el texto.

Del mismo modo se pronunció el Gobierno de Madagascar, que aseguró contar con suficientes reservas de productos petrolíferos para cubrir las necesidades del país durante las próximas semanas.

«Cabe destacar que uno de los principales puntos de carga de productos refinados con destino a Madagascar es el puerto de Sohar, situado al norte de Omán, en el golfo de Omán. Este puerto estratégico se encuentra a la entrada del estrecho de Ormuz, pero no dentro del golfo Pérsico», publicó el Ministerio de Hidrocarburos Malgache en un comunicado.

Éste detalló que las cargas pasan por el golfo de Omán, por el mar Arábico y por el océano Índico antes de llegar a la ciudad de Toamasina, principal puerto de Madagascar, por lo que «no existen obstáculos logísticos» que afecten a estas rutas marítimas.

Aumento de precios

Expertos creen que si los flujos se interrumpen de manera prolongada, el crudo podría subir a 100 o incluso 120 dólares por barril, lo que ampliaría el déficit fiscal y añadiría tensión a las ya elevadas deudas públicas del continente, según la plataforma digital de noticias panafricana Africa Business Insider, con sede en Nigeria.

Un posible aumento de los precios del petróleo no sólo tendría un fuerte impacto en las gasolineras, sino que también podría provocar un aumento de los costes del transporte, de la distribución de alimentos y de la inflación. EFE

