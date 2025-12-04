Países Bajos se retira de Eurovisión 2026 por la inclusión de Israel en el festival

1 minuto

La Haya, 4 dic (EFE).- La radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros anunció este jueves que no participará en el Festival de Eurovisión de 2026, tras la decisión de permitir la presencia de Israel en el certamen a pesar de la situación humanitaria en Gaza, lo que considera incompatible con los valores que la cadena afirma defender, como el respeto a los derechos humanos.

La cadena advirtió de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política y a la situación en Gaza, supera «los límites» que está dispuesta a aceptar como servicio público. El director general de Avrotros, Taco Zimmerman, aseguró que la decisión «no se ha tomado a la ligera» y explicó que «la cultura une, pero no a cualquier precio». EFE

ir/lzu/agf