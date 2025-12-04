Países Bajos se retira de Eurovisión 2026 por la inclusión de Israel en el festival

3 minutos

La Haya, 4 dec (EFE).- La radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros anunció este jueves que no participará en el Festival de Eurovisión de 2026, tras la decisión de permitir la presencia de Israel en el certamen a pesar de la situación humanitaria en Gaza, lo que considera incompatible con los valores que la cadena afirma defender, como el respeto a los derechos humanos.

La cadena advirtió de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política en las últimas ediciones del festival, la restricción de la libertad de prensa y el «sufrimiento humanitario» en Gaza, supera «los límites» que está dispuesta a aceptar como «servicio público».

«No ha sido una decisión fácil ni tomada a la ligera. El Festival de Eurovisión es muy valioso para nosotros. La cultura une, pero no a cualquier precio. Lo ocurrido este último año ha puesto a prueba nuestros límites. Valores universales como la humanidad y la libertad de prensa han sido gravemente vulnerados y, para nosotros, no son negociables», señaló el director general de Avrotros, Taco Zimmerman.

Además, explicó que la «injerencia política» del año pasado mostró que «la independencia y el carácter integrador del festival ya no pueden darse por sentados», y subrayó que, por sus «valores esenciales» como radiotelevisión pública, Avrotros tiene «la responsabilidad de mantenerse fiel a ellos incluso cuando resulte difícil o delicado».

La propia Avrotros tampoco emitirá Eurovisión en 2026, aunque asegura que la corporación pública de radiodifusión neerlandesa NPO «garantizará que el festival siga estando disponible» para el público neerlandés.

En su explicación, la cadena asegura que ha llegado a la decisión «tras un proceso exhaustivo» en el que consultó a «un amplio abanico de actores», entre los que se incluye el propio embajador de Israel, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, radiotelevisiones públicas europeas y hasta «los miles de seguidores del festival que se pusieron en contacto» con la cadena.

«Tras ponderarlo todo, Avrotros concluye que, en las circunstancias actuales, la participación no es compatible con los valores públicos que considera esenciales», agregó.

Avrotros y otras cuatro emisoras públicas -de Irlanda, Islandia, España y Eslovenia- defendían la exclusión de Israel debido a la guerra en Gaza. La neerlandesa dijo en septiembre que la participación israelí «ya no podía justificarse ante el continuo y grave sufrimiento humano» y el alto el fuego declarado en Gaza desde octubre no cambió esa postura.

La cadena también acusó a Israel de utilizar Eurovisión como «instrumento político», señalando una campaña de promoción del Gobierno israelí para apoyar a su representante, algo que «va en contra del carácter apolítico del festival».

Países Bajos ya estuvo en el centro de las tensiones en 2024, cuando su representante en Eurovisión, Joost Klein, fue descalificado en la semifinal y no se le permitió actuar con su canción ‘Europapa’ después de que un miembro del equipo del festival presentara una denuncia por un incidente detrás del escenario.

Esto se produjo tras varias tensiones con la delegación israelí presente entonces en Malmö (Suecia). La Fiscalía sueca cerró el caso contra Klein meses después por falta de pruebas. EFE

ir/ahg