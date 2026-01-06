Países Bajos suspende su cooperación con EE. UU. en lucha contra las drogas en el Caribe

2 minutos

La Haya, 6 ene (EFE).- Países Bajos ha decidido suspender de forma provisional su cooperación con Estados Unidos en las operaciones antidroga en el Caribe, al discrepar con la estrategia estadounidense de atacar lanchas presuntamente utilizadas por narcotraficantes en aguas internacionales, una práctica que ha causado más de un centenar de muertos.

La Marina neerlandesa limitará, a partir de ahora, su actuación a la vigilancia de las aguas territoriales, anunció este martes el ministro de Defensa en funciones, Ruben Brekelmans, durante una visita a Aruba, isla neerlandesa en el Caribe, según recoge la televisión pública NOS.

Países Bajos colaboraba estrechamente con Washington en la lucha contra el narcotráfico en la región caribeña, una zona clave para las rutas de la cocaína, y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, parte del Reino de los Países Bajos, están en el centro de esas rutas y servían como base para operaciones conjuntas con la Guardia Costera estadounidense.

En aguas internacionales, eran la mayoría de las veces los neerlandeses quienes abordaban buques sospechosos a partir de información de inteligencia de Estados Unidos, lo que llevó en los últimos cinco años a la interceptación de decenas de miles de kilos de cocaína.

Los presuntos traficantes eran detenidos y, por lo general, entregados a las autoridades estadounidenses para ser juzgados por sus tribunales.

Sin embargo, Brekelmans lamentó que Estados Unidos haya optado ahora por una “vía distinta”, al no detener a los sospechosos y recurrir directamente al uso de armas de fuego. “Eso es una decisión suya, nosotros no formamos parte de eso”, afirmó.

La decisión llega en un contexto de creciente tensión en la región caribeña. El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, informó al Parlamento de que sigue de cerca la situación en el Caribe tras los ataques estadounidenses del pasado fin de semana en Caracas, que culminaron con la captura del dirigente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

Según el Ejecutivo neerlandés, no existe por el momento una “amenaza inmediata” para el Caribe neerlandés, aunque los ministerios de Defensa y Exteriores se mantienen en alerta y han preparado, junto a otros países caribeños, distintos escenarios ante un posible aislamiento prolongado de las islas o una llegada masiva de refugiados desde Venezuela.

Además de los cerca de 800 efectivos ya desplegados en la zona, Defensa mantiene unidades en reserva que pueden ser enviadas “con poca antelación” si fuera necesario. EFE

