Países de América Latina renuevan su compromiso para implementar la Agenda 2030 de la ONU

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Santiago de Chile, 17 abr (EFE).- Múltiples países de la región reafirmaron su compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 de Naciones Unidas en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que se celebró en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile.

Durante el encuentro, que se extendió durante toda esta semana en la sede del organismo internacional emplazado en al capital chilena, ministros y altos representantes de los países miembros reconocieron que fortalecer la cooperación regional es clave para avanzar de manera conjunta en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La CEPAL presentó en la instancia el noveno informe sobre el progreso y los desafíos regionales en relación a estos compromisos, titulado ‘Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: ¿cómo acelerar el paso hacia su cumplimiento en la nueva era de incertidumbre y fragmentación geopolítica?’.

El documento incluye datos actualizados sobre los indicadores de los ODS y advierte que, al ritmo actual, solo un 19 % de las metas se alcanzaría en 2030 en la región; un 42 % avanza en la dirección correcta, pero a un ritmo demasiado lento, y un 39 % se encuentra en situación de estancamiento o retroceso en comparación con 2015.

«En 6 de cada 10 metas, ciertamente más de la mitad, estamos progresando. Y en algunas de ellas, un 20 %, ese progreso ha sido muy importante. Por eso hay que creer y hay que seguir trabajando», señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

«Hoy les pido que guarden el sentimiento que se respira en esta sala -la convicción, la determinación-, y se lo lleven al cruzar esas puertas, porque no será fácil acelerar el paso en las circunstancias actuales. Pero creo que sí es posible. Y es necesario”, precisó durante la ceremonia de clausura.

Finalmente, el máximo representante de la CEPAL destacó que el actual contexto internacional, una era de rupturas, lleva la semilla de una voluntad renovada para la cooperación entre quienes siguen comprometidos con un mundo basado en las reglas, en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos a pesar de las diferencias.

“Cerramos este Foro bajo el liderazgo del Secretario General, António Guterres, a quien agradecemos profundamente su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y miramos hacia adelante: en 2027 celebraremos nuestro décimo Foro y lo haremos en un nuevo escenario, ojalá con alguien de nuestra región al frente de las Naciones Unidas», subrayó.

«Espero que ese cambio abra una etapa de renovada esperanza, de un multilateralismo revitalizado y de avances concretos hacia la paz y el progreso que nuestros pueblos demandan”, concluyó.

La novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible reunió a más de 1.200 personas, entre ellas, más de 120 delegados de gobierno y más de 500 participantes provenientes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y organismos internacionales.

En total, se realizaron cerca de 15 sesiones plenarias y más de 50 eventos paralelos. EFE

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