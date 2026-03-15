Países de la AIE de Asia y Oceanía liberarán de forma inmediata sus reservas de petróleo

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París, 15 mar (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó este domingo de que se van a liberar de forma inmediata las existencias procedentes de Asia y Oceanía para poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo, decidida el miércoles pasado, mientras que los volúmenes de América y Europa empezarán a llegar a partir de finales de marzo.

Según una actualización difundida este domingo por el organismo, los países miembros ya han presentado sus planes de implementación de la excepcional medida adoptada por el fuerte impacto que está teniendo en el mercado petrolero la guerra en Irán y especialmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Hasta ahora, los miembros de la AIE han comprometido 271,7 millones de barriles de reservas gubernamentales, 116,6 millones de barriles procedentes de reservas obligatorias de la industria y 23,6 millones de otras existencias, según datos actualizados este 15 de marzo.

Por regiones, los países de América aportarán 172,2 millones de barriles de reservas públicas y 23,6 millones adicionales de otras fuentes, con una composición totalmente de crudo.

En Asia-Oceanía, los volúmenes comprometidos ascienden a 66,8 millones de barriles de reservas gubernamentales y 41,8 millones de reservas de la industria, con un reparto de 60 % de crudo y 40 % de productos petrolíferos.

En Europa, los países integrantes de la AIE liberarán 32,7 millones de barriles de reservas públicas y 74,8 millones de reservas obligatorias del sector, compuestos en un 32 % de crudo y 68 % de productos refinados.

La AIE señaló que se trata de la sexta acción colectiva de emergencia adoptada por sus miembros desde la creación del organismo en 1974, tras intervenciones similares en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones en 2022.

El organismo advirtió que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial.

Aunque la liberación coordinada de reservas constituye el mayor mecanismo de emergencia utilizado hasta ahora y aporta un importante colchón al mercado, la agencia subrayó que la reanudación del tránsito normal de buques a través del estrecho de Ormuz será el factor decisivo para restablecer flujos estables de crudo. EFE

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