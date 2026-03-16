Países de la UE advierten sobre la relajación de las sanciones a Rusia

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Bruselas, 16 mar (EFE).- Diferentes países de la Unión Europea (UE) se posicionaron este lunes contra la posibilidad de relajar las sanciones a Rusia ante la crisis en Oriente Medio, una opción que la jefa de la diplomacia comunitaria incluso tildó de «peligrosa».

«Consideramos que la flexibilización de las sanciones sobre el petróleo y contra Rusia por parte de EE.UU. constituye un precedente peligroso, porque en este momento necesitamos que dispongan de menos dinero para financiar la guerra (de agresión contra Ucrania), no de más», dijo Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Estados Unidos prevé levantar temporalmente el veto al petróleo ruso para que bajen los precios de la energía.

La alta representante comunitaria puso de relieve que «el cierre del estrecho de Ormuz también beneficia a Rusia» a la hora de financiar la invasión de Ucrania.

Preguntada por intentos diplomáticos para que Europa participe como parte en las negociaciones entre Kiev y Moscú, Kallas zanjó que Rusia «ha demostrado que en realidad no quiere negociar» y que «está intensificando sus ataques contra Ucrania porque quiere que se satisfagan sus objetivos maximalistas».

«Eso es porque los europeos no están dispuestos a ceder a esas exigencias maximalistas, así que, ¿por qué iban a hablar con nosotros? Nuestro enfoque debería ser aumentar la presión», opinó.

En ese contexto, señaló la importancia de aplicar el límite al precio del petróleo, aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú que siguen bloqueando Hungría y Eslovaquia, luchar contra la flota fantasma rusa y conceder el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que también veta Budapest.

«Todo esto es importante para que podamos presionar a Rusia, de modo que pasen de fingir que negocian a negociar de verdad», apostilló.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que ve el levantamiento de sanciones a Rusia como «un error» en un momento en que los conflictos de Ucrania y Oriente Medio están vinculados.

«No es el momento de relajar la presión sobre Rusia», apostilló.

Preguntado por las palabras del primer ministro belga, Bart de Wever, donde afirmó que la UE debería impulsar su propia vía de negociaciones con Rusia, el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, indicó que, «si queremos entablar conversaciones con Rusia, y especialmente aquellas más difíciles, las relativas a poner fin a esta guerra, tenemos que abordarlo desde una posición de fuerza, no desde una posición de perdedores».

«No se pueden iniciar negociaciones diciendo ‘oh, no tenemos nada más en nuestras manos, hablemos’. Sé lo que nos dirán los rusos. Conocemos sus exigencias, que vienen desde 2021, y que no solo estarán relacionadas con Ucrania, sino también con nosotros y con el despliegue de las fuerzas, y luego con muchas otras cosas», enfatizó.

De Wever había solicitado la víspera «normalizar las relaciones con Rusia y recuperar el acceso a la energía barata».

Por su parte, el titular Estonio, Margus Tsahkna, dijo que «Irán y Rusia son las dos caras de la misma moneda del mal. Irán ha apoyado la agresión de Rusia contra Ucrania, y ahora Rusia apoya a Irán».

«No me puedo creer que alguien esté encontrando excusas para levantar sanciones a Rusia por la situación en Oriente Medio, porque los dos están interconectados y son una amenaza directa a Europa», destacó, y agregó que «suavizar las sanciones contra Moscú sería enviar una señal equivocada. La presión sobre ambos regímenes debería aumentar, no disminuir». EFE

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