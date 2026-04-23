Padre de Luis Díaz dice que su secuestro ocurrió por «traición» de allegado a la familia

2 minutos

Bogotá, 23 abr (EFE).- Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, reveló nuevos detalles sobre el secuestro que sufrió en octubre de 2023 en el departamento caribeño de La Guajira, en el que, según su testimonio, fue víctima de «una traición» por parte de una persona de su «círculo cercano».

«Caí en la más fácil (…) con una persona muy cercana a mí», afirmó Díaz en una entrevista divulgada en el pódcast ‘Conducta delictiva’, en la que aseguró que el secuestro fue facilitado por alguien en quien confiaba plenamente y a quien llegó a considerar «como un hijo».

Según relató, el día del secuestro fue convencido de asistir a una supuesta reunión relacionada con apoyos políticos, sin sospechar que se trataba de una trampa, porque al llegar al lugar, hombres armados que se movilizaban en motocicletas lo interceptaron junto a su esposa y lo obligaron a dirigirse hacia una zona rural.

En medio de esa situación, la persona que lo acompañaba se retiró del sitio sin alertar sobre la situación, lo que confirmó sus sospechas «de haber sido entregado».

El secuestro se prolongó durante doce días, en los que el padre del delantero del Bayern Munich fue sometido a constantes desplazamientos por zonas selváticas y montañosas del noreste de Colombia, en condiciones climáticas adversas y largas caminatas que deterioraron su estado físico.

Seis días después del secuestro, el grupo inicial de captores lo entregó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que posteriormente reconoció su responsabilidad en el hecho.

En 2025 fue condenado Marlon Rafael Brito Bolívar por su participación en la logística del secuestro, tras comprobarse que recopiló información sobre la víctima y coordinó el engaño para atraerla.

Díaz fue liberado el 9 de noviembre de 2023 en una operación humanitaria en la que participaron la ONU y la Iglesia católica, luego de intensas gestiones que incluyeron presión nacional e internacional, impulsada en parte por las manifestaciones públicas de su hijo. EFE

enb/joc/gad